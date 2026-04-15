The European Conservative: венгры недовольны реакцией Запада на победу Мадьяра

Восторг вызывает опасения по поводу нового премьер-министра, сообщил журнал.

БУДАПЕШТ, 15 апреля. /ТАСС/. Жители Венгрии с неодобрением отнеслись празднованию Западом победы партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах. Об этом 14 апреля сообщил журнал The European Conservative.

Журнал выделил реакции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и сына американского финансиста Джорджа Сороса Александра. Издание отметило, что подобный восторг со стороны Запада вызывает опасения по поводу нового премьер-министра.

На прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии победу одержала возглавляемая Петером Мадьяром оппозиционная партия «Тиса», получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест, сообщило национальное избирательное бюро страны. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше