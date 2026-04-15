Губернаторский контроль в Новочеркасске: от социальной поддержки до космических технологий

Группа губернаторского контроля во главе с замглавы региона Игорем Сорокиным посетила город Новочеркасск. В ходе визита были проинспектированы объекты социальной инфраструктуры и мемориальный комплекс.
Первой точкой маршрута стал центр социального обслуживания населения Новочеркасска, работающий с 1996 года. Учреждение оказывает услуги более чем 2,3 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидам. Здесь функционирует десять отделений, а также «Университет третьего возраста», где пожилые люди занимаются образовательной и культурной деятельностью. Центр активно поддерживает участников СВО. Слушатели участвуют в изготовлении «сухих душей», «окопных свечей» и вяжут носки для военных.
Игорь Сорокин отметил, что организация демонстрирует, как точечная помощь конкретным людям сочетается с масштабными общественными инициативами.
Далее группа губконтроля посетила мемориал «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 240 одиночных захоронений». Объект культурного наследия регионального значения был полностью отреставрирован в 2025 году. На эти цели из областного бюджета было выделено 92,6 млн рублей, а из местного — 25,1 млн рублей.
Сегодня Новочеркасск известен не только как мировая столица казачества, но и как город в котором производят космические тренажеры. Уникальное предприятие — донской филиал ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала имени Ю. А. Гагарина» существует уже более 30 лет. Здесь создано более 30 комплексных тренажеров, в том числе первый цифровой тренажер для предстартовой подготовки на космодроме «Байконур». Около 90% технических средств подготовки космонавтов в центре были разработаны инженерами из Новочеркасска. Предприятие также занимается образовательными проектами — такими, как молодежный космоцентр «Астрон» и лунный парк «Селен».
— В эти дни весь мир отмечает 65-летие первого полета человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина — это не только история, но и мощный импульс для развития технологий, который продолжает вдохновлять нас и сегодня. Особенно символично, что именно в Новочеркасске, на донской земле, создаются уникальные разработки для космической отрасли. Центр тренажеростроения — современное предприятие, на котором ведутся сложнейшие работы по семи направлениям научно-конструкторской деятельности. Здесь создано четыре поколения тренажерных комплексов, которые подготовили более 200 экипажей для национальных и международных программ. Но важно и другое: донские инженеры не только помогают покорять космос, но и воспитывают новое поколение. Благодаря существующим здесь образовательным проектам смещается акцент с развлечений на образование и патриотическое воспитание. Это пример того, как высокие технологии служат будущему, — подчеркнул в заключение заместитель губернатора Игорь Сорокин. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.