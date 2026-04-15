Губернаторский контроль в Новочеркасске: от социальной поддержки до космических технологий

— В эти дни весь мир отмечает 65-летие первого полета человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина — это не только история, но и мощный импульс для развития технологий, который продолжает вдохновлять нас и сегодня. Особенно символично, что именно в Новочеркасске, на донской земле, создаются уникальные разработки для космической отрасли. Центр тренажеростроения — современное предприятие, на котором ведутся сложнейшие работы по семи направлениям научно-конструкторской деятельности. Здесь создано четыре поколения тренажерных комплексов, которые подготовили более 200 экипажей для национальных и международных программ. Но важно и другое: донские инженеры не только помогают покорять космос, но и воспитывают новое поколение. Благодаря существующим здесь образовательным проектам смещается акцент с развлечений на образование и патриотическое воспитание. Это пример того, как высокие технологии служат будущему, — подчеркнул в заключение заместитель губернатора Игорь Сорокин. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.