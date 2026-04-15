Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев назначил нового командующего войсками «Запад»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Карибаева командующим войсками регионального командования «Запад», передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе президента, сегодня распоряжением главы государства Нурлан Карибаев был назначен командующим войсками регионального командования «Запад».

Судя по публикациям на сайте Министерства обороны, до назначения Карибаев занимал руководящую должность в командовании «Юг».

Напомним, 30 марта текущего года Бауыржан Артыков был освобождён от должности командующего войсками регионального командования «Запад».

В начале апреля Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующих десантно-штурмовыми войсками ВС РК и войсками регионального командования «Астана».

Так, Махсут Гусейнов был назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Республики Казахстан.

Этим же распоряжением президент назначил Баглана Усербаева командующим войсками регионального командования «Астана».