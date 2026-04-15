Токаев назначил нового командующего войсками «Запад»

Как рассказали в пресс-службе президента, сегодня распоряжением главы государства Нурлан Карибаев был назначен командующим войсками регионального командования «Запад».
Судя по публикациям на сайте Министерства обороны, до назначения Карибаев занимал руководящую должность в командовании «Юг».
Напомним, 30 марта текущего года Бауыржан Артыков был освобождён от должности командующего войсками регионального командования «Запад».
В начале апреля Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении командующих десантно-штурмовыми войсками ВС РК и войсками регионального командования «Астана».
Так, Махсут Гусейнов был назначен командующим десантно-штурмовыми войсками Вооружённых сил Республики Казахстан.
Этим же распоряжением президент назначил Баглана Усербаева командующим войсками регионального командования «Астана».