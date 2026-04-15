7-е заседание городской Думы: глава Города выступил перед депутатами с отчётом за 2025 год

Глава города подчеркнул, что по всем направлениям проделана большая и трудоёмкая работа. Основное внимание было уделено социальной сфере: на развитие образовательной инфраструктуры муниципальной программой предусмотрено почти 27 млрд рублей. В 2025 году построены 7 школ: в микрорайоне «Темерник» (1 111 мест), на ул. Левобережной (1 100 мест), в жилом районе «Новый Ростов» (1 100 мест), на пр. 40-летия Победы, 111 в ЖК «61 Квартал» (300 мест), две школы в микрорайоне Суворовском (1 200 и 1 600 мест), а также здание для школы № 94 на пр. 40-летия Победы (400 мест). Проведён капитальный ремонт школ № 92 и № 101. Для юных ростовчан открыли новый детский сад № 3 (200 мест), новые корпуса в детском саду № 73 (63 места) и № 24 (200 мест), завершили капитальный ремонт детского сада № 267.