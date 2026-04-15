7-е заседание городской Думы: глава Города выступил перед депутатами с отчётом за 2025 год

На состоявшемся сегодня 7-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты заслушали отчёт Главы города Александра Скрябина о результатах деятельности за 2025 год.
— Это мой первый отчёт, как и для депутатов 8-го созыва. Чуть более года назад делал программное выступление, тогда же обозначил наиболее важные для города проблемы: социальная и коммунальная сферы, аварийное жильё, транспорт и дороги, — начал Александр Скрябин.
Глава города подчеркнул, что по всем направлениям проделана большая и трудоёмкая работа. Основное внимание было уделено социальной сфере: на развитие образовательной инфраструктуры муниципальной программой предусмотрено почти 27 млрд рублей. В 2025 году построены 7 школ: в микрорайоне «Темерник» (1 111 мест), на ул. Левобережной (1 100 мест), в жилом районе «Новый Ростов» (1 100 мест), на пр. 40-летия Победы, 111 в ЖК «61 Квартал» (300 мест), две школы в микрорайоне Суворовском (1 200 и 1 600 мест), а также здание для школы № 94 на пр. 40-летия Победы (400 мест). Проведён капитальный ремонт школ № 92 и № 101. Для юных ростовчан открыли новый детский сад № 3 (200 мест), новые корпуса в детском саду № 73 (63 места) и № 24 (200 мест), завершили капитальный ремонт детского сада № 267.
— Важно, что в значительной степени мы решили проблему с нехваткой образовательных учреждений в микрорайоне Суворовском, — отметил глава города. — Благодаря поддержке Губернатора Ростовской области Юрия Борисовича Слюсаря решаем проблему и в сфере здравоохранения: совместно с Минстроем ведём работу по созданию модульной поликлиники.
Отдельно Александр Скрябин остановился на сфере ЖКХ, отметив, что средний износ городской инфраструктуры достигает 70%. Для обеспечения устойчивого теплоснабжения на Ростовской ТЭЦ-2 (входящей в «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго») в 2026 году запланирована реконструкция оборудования 1 и 2 энергоблоков на сумму порядка 900 млн рублей. Основной поставщик тепла — ООО «Ростовские тепловые сети» — в этом году обновит наиболее изношенные участки теплотрасс на пр. Коммунистическом и ул. Добровольского.
Глава города уделил внимание чистоте улиц и дворов. Выбран путь уборки собственными силами. В 2025 году проведено свыше 380 рейдов против лиц, работающих без лицензий. На ликвидацию свалочных очагов из бюджета направлено 490,7 млн рублей.
В дорожной отрасли начата реконструкция сетей ливневой канализации «Бассейн № 1» — первый за 30 лет столь масштабный проект. Завершено строительство моста через р. Темерник в створе ул. Песчаная (дублёр моста ул. Текучева). Доля дорог в нормативном состоянии возросла с 51% до 52,5%. На ямочный ремонт направлено 265 млн рублей, устранены дефекты на площади более 83 тыс. кв. м. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выделено более 1,6 млрд рублей, что позволило отремонтировать 47 объектов (вместо 36) протяжённостью 49 км. Дополнительно за счёт городского бюджета отремонтировано 5 дорог. Поставлена задача привести в порядок улицы комплексно — пилотным проектом определён проспект Ворошиловский.
Восстановлено уличное освещение на улицах Станиславского, Левобережной, Пушкинской, Ворошиловском мосту, в сквере имени 1-го Пионерского слёта на Красноармейской, в парке «Левобережный». Расширяется трёхлетняя программа предприятия «Горсвет».
Что касается общественного транспорта, выход подвижного состава удалось довести с 50% до 80%. Добросовестными частными перевозчиками приобретено 10 новых автобусов большого класса НЕФАЗ. Разработана Стратегия развития транспортной системы города, которая обсуждается с профессионалами и общественностью.
— Мы будем обустраивать въезды и парки, помогать развитию предприятий, совершенствовать работу ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Делать всё, чтобы жить в Ростове, гостить в Ростове, делать бизнес в Ростове было комфортнее и привлекательней, — подчеркнул в завершение Александр Скрябин.
