Принудительные работы вводят на Украине — обсуждают трудовую повинность

На Украине обсуждается введение системы принудительных работ для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его данным, речь идет о так называемой «трудовой повинности», к которой могут привлекать граждан, освобожденных от мобилизации. Предполагается, что такие работы будут организовываться с участием работодателей.
Источник утверждает, что практика уже применяется в Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. Возможность введения аналогичных мер рассматривается и в Киеве.
На текущий момент, по его информации, граждан направляют на работы в пределах регионов проживания. При этом не исключается расширение географии и привлечение людей к работам в других областях.
