Лавров: милитаризация ЕС идёт быстро и бурно, это опасно

«Москва предупреждает об опасности милитаризации ЕС, но главное-то в происходящем не то, что мы предупреждаем, а то, что милитаризация идет очень быстро и бурно», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Министр назвал милитаризацию смыслом существования нынешних европейских элит и указал на то, что США всячески культивируют милитаризацию Европы.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил курс на милитаризацию Германии. По его мнению, такая политика «ведет Европу в правильном направлении».
Также сообщалось, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал превратить Евросоюз (ЕС) в оборонного гиганта.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить милитаризации космоса.