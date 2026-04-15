Лавров: милитаризация ЕС идёт быстро и бурно, это опасно

Глава МИД РФ указал, что США культивируют процесс милитаризации Европы.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе «быстро и бурно» происходит процесс милитаризации, это представляет серьёзную опасность. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Москва предупреждает об опасности милитаризации ЕС, но главное-то в происходящем не то, что мы предупреждаем, а то, что милитаризация идет очень быстро и бурно», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Министр назвал милитаризацию смыслом существования нынешних европейских элит и указал на то, что США всячески культивируют милитаризацию Европы.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил курс на милитаризацию Германии. По его мнению, такая политика «ведет Европу в правильном направлении».

Также сообщалось, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал превратить Евросоюз (ЕС) в оборонного гиганта.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить милитаризации космоса.

