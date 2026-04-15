Группировка «Север» уничтожила опорные пункты ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» в паре с расчетами разведывательных БПЛА обнаружил и уничтожил опорные пункты с живой силой подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипаж танка Т-80БВМ отдельного танкового батальона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожил скопления боевиков ВСУ в опорных пунктах, выявленных в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. Танковые подразделения работают в паре с расчетами разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем. Операторы обнаружили скопление живой силы противника, подготовленной для проведения ротации. Танкисты выдвинулись на заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удар по противнику на расстоянии более 10 км», — сказали там.
Основной задачей танкистов является контроль путей подвоза боевиков ВСУ и поддержка наступающих штурмовых и мотострелковых подразделений. Огонь по врагу корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем, с их же помощью фиксируются попадания в цель. Цели поражаются осколочно-фугасными боеприпасами.
Танки могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными и снижает риск для экипажей.
Координация действий ведется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией, указали в ведомстве. Также развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделения качественным интернетом. Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт.
Как подчеркнули в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.