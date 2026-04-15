В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников на несколько городов

В Республике Татарстан объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов сразу на несколько городов, сообщили представители Главного управления МЧС России по региону.
Предупреждения об опасности с воздуха затрагивает жителей Чистополя, Нижнекамска, Набережных Челнов, а также Елабуги и Альметьевска.
«Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два мирных жителя погибли, три пострадали от агрессии ВСУ в регионе.
