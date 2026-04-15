Бойцы «Горыныча» уничтожили в Константиновке три группы диверсантов ВСУ

ДОНЕЦК, 15 апреля. /ТАСС/. Бойцы подразделения УФСБ «Горыныч» уничтожили в Константиновке три группы украинских диверсантов, которые готовили засады для ВС РФ. Об этом сообщили в УФСБ по ДНР.
«Бойцы ФСБ обнаружили украинскую “Бабу-ягу”, которая доставляла провизию для украинских боевиков. Операторы “Горыныча” отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск в городской застройке», — сообщили в ведомстве.