Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 15 апреля, заявил, что на Западе обсуждается создание нового военного блока с участием Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Пекине.
Новый блок (на Западе — прим. «ВМ») замышляется с Украиной в качестве его основного участника. (президент США Владимир — прим. «ВМ») Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России, — цитирует его РИА Новости.
Лавров 14 апреля прибыл с официальным визитом в столицу КНР Пекин. В рамках поездки у российского министра запланированы переговоры с главой МИД Китая Ван И. Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати» и АТЭС.
Сергей Лавров 10 апреля заявил, что украинский конфликт нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России.
9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что руководство Украины последует примеру Москвы.
24 февраля Владимир Зеленский высказался, что Москва и Киев находятся в «начале конца» конфликта. Также он подчеркнул, что Украине нужна не остановка боевых действий, а прекращение конфликта.