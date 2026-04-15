Блокада Ормузского пролива США остановила суда — за сутки никто не прошел

США заявили о полном контроле над движением судов в Ормузском проливе после введения блокады. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
По данным ведомства, за первые сутки ни одно судно, следовавшее в Иран, не прошло через пролив. Шесть торговых судов выполнили требования американских сил и развернулись, вернувшись в порты в Оманском заливе.
В операции задействованы более 10 тысяч военнослужащих США, а также десятки кораблей и самолетов. Ограничения распространяются только на суда, направляющиеся в иранские порты или покидающие их.
На фоне происходящего союзники США выразили несогласие с введенными мерами. Как сообщило издание The Mirror, Великобритания и Франция выступили против блокады.
По данным публикации, последствия уже затронули потребителей. В Великобритании зафиксирован рост цен на топливо. Ормузский пролив ранее обеспечивал транспортировку около 20% мировой нефти, что делает его ключевым маршрутом для поставок сырья.
