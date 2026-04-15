Лавров: МАГАТЭ не фиксировало, что обогащение Ираном урана имело военные цели

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ни разу не фиксировало, что обогащение Ираном урана имело военные цели, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Несмотря на то, что Иран был самой проверяемой страной по линии МАГАТЭ, ни разу МАГАТЭ не фиксировало наличие каких-то подозрений, что обогащённый уран мог быть направлен на военные цели», — подчеркнул он.

Также Лавров заявил, что право на обогащение урана в мирных целях является неотъемлемым правом Исламской Республики.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты настаивают на передаче им Ираном всего своего обогащённого урана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем отмечал, что Москва по-прежнему готова принять иранский обогащённый уран, однако это предложение не было востребовано.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше