Лавров: МАГАТЭ не фиксировало, что обогащение Ираном урана имело военные цели

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ни разу не фиксировало, что обогащение Ираном урана имело военные цели, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Несмотря на то, что Иран был самой проверяемой страной по линии МАГАТЭ, ни разу МАГАТЭ не фиксировало наличие каких-то подозрений, что обогащённый уран мог быть направлен на военные цели», — подчеркнул он.
Также Лавров заявил, что право на обогащение урана в мирных целях является неотъемлемым правом Исламской Республики.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты настаивают на передаче им Ираном всего своего обогащённого урана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем отмечал, что Москва по-прежнему готова принять иранский обогащённый уран, однако это предложение не было востребовано.