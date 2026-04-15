Лавров заявил о регулярных и непубличных контактах России и США

Отношения России и Соединённых Штатов не находятся на «точке замерзания», стороны поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Лавров рассказал, что Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие, однако часть переговоров остаётся непубличной.

Дипломат пояснил, что общение происходит по инициативе обеих сторон. По его словам, Россия всегда сохраняет готовность к диалогу с американскими партнёрами.

«Некоторые контакты инициативно осуществляем, некоторые проводятся по просьбе американской стороны. Не обо всех мы говорим», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что отношения Москвы и Вашингтона не заморожены, а были поставлены на паузу при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

