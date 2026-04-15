Си Цзиньпин: КНР и РФ должны вместе работать над восстановлением авторитета ООН

Китайский лидер также отметил, что Москве и Пекину нужно сохранять стратегическую решимость, доверять и поддерживать друг друга.

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Китай и Россия должны работать над восстановлением авторитета ООН и продвигать многосторонность в международных делах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество, твердо поддерживать и продвигать многосторонность, совместно работать над восстановлением авторитета и жизнеспособности Организации Объединенных Наций, а также тесно координироваться и сотрудничать в рамках Шанхайской организации сотрудничества и объединения стран БРИКС для содействия развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении», — приводит его слова агентство Xinhua.

Как указал Си Цзиньпин, Китай и Россия должны сохранять стратегическую решимость, доверять и поддерживать друг друга, совместно развиваться и должным образом выполнять свои собственные задачи. «Необходимо в полной мере использовать преимущества соседства и взаимодополняемости, углублять всестороннее сотрудничество и повышать устойчивость развития», — заявил он.

