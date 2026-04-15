США готовят новый военный блок с Украиной — Лавров сделал заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о продвижении идеи создания нового военного блока с участием Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай.
По его словам, обсуждается формат, при котором Украина станет не просто участником, а одним из ключевых элементов объединения. Лавров отметил, что речь идет об альтернативе расширению НАТО.
Министр указал, что одним из сторонников этой инициативы выступает Кит Келлог, ранее занимавшийся украинским направлением в администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, Келлог в настоящее время активно продвигает соответствующие предложения совместно с европейскими странами.
Лавров также заявил, что идея получает поддержку со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского.
По оценке российского министра, США таким образом стремятся перераспределить ответственность за сдерживание России на европейские страны и сосредоточить усилия на других направлениях.
В МИД РФ считают, что обсуждаемая инициатива направлена на формирование нового военного объединения с антироссийской повесткой.
Читайте также: Принудительные работы вводят на Украине — обсуждают трудовую повинность.