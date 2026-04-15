Лавров: Европа бросилась на США, чтобы те отказались от предложений РФ на Аляске

Глава российского МИД отметил, что европейцы «обрабатывали» американскую администрацию, чтобы она отказалась от собственный предложений.

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Стая из Европы бросилась на американскую администрацию после саммита США и России в Анкоридже, чтобы она отказалась от сделанных РФ предложений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай.

«Не наша вина, что ну буквально стая, иначе трудно назвать происходившее, из Европы сразу бросилась обрабатывать американскую администрацию, чтобы она не соглашалась на свое собственное предложение, чтобы она на нем не настаивала, чтобы она его отозвала», — сказал министр.

Саммит на военной базе близ Анкориджа (штат Аляска) прошел в середине августа прошлого года. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три» — с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше