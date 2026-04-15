США предложили Ирану «большую сделку» — речь о нормализации отношений

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности Вашингтона заключить с Ираном масштабное соглашение, предполагающее нормализацию экономических отношений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности Вашингтона заключить с Ираном масштабное соглашение, предполагающее нормализацию экономических отношений. Об этом он сообщил, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.

По его словам, президент США Дональд Трамп нацелен не на частичные договоренности, а на крупную сделку. Вэнс отметил, что предлагаемая схема предполагает изменение формата взаимодействия между странами.

Он заявил, что при условии готовности Тегерана действовать как «нормальное государство» США готовы выстраивать экономические отношения на соответствующем уровне.

Вице-президент подчеркнул, что ранее ни одна американская администрация не предлагала подобного формата соглашения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
