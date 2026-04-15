ABC: Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не потребуется

Американский лидер заявил, что конфликт с республикой «закончится так или иначе».

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что в продлении перемирия с Ираном необходимости не будет. Об этом сообщил журналист телеканала ABC Джонатан Карл.

В ходе разговора с американским лидером, указал Карл, тот заявил ему, что не рассматривает возможность продления перемирия с исламской республикой и «не считает, что оно потребуется». «Я думаю, что вы станете свидетелями двух удивительных дней. Я действительно так считаю», — привел слова американского лидера журналист на своей странице в X. Ранее агентство Associated Press сообщило, что новый раунд американо-иранских переговоров может состояться 16 апреля.

На вопрос о том, завершится ли конфликт заключением соглашения, Трамп ответил, что тот «закончится так или иначе». «Я думаю, что сделка предпочтительнее, поскольку тогда они смогут восстановить [страну]», — добавил глава государства.

