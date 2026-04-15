Почти тонна всего за 10 дней: в МВД заявили о раскрытии «семейных схем» и задержаниях в Алматы и области

Практика показывает, что все чаще в наркопреступления вовлекаются близкие родственники, формируя так называемые «семейные схемы». В Алматы был задержан автомобиль, в котором два родных брата перевозили синтетические наркотики альфа-PVP общим весом около 1 кг. Старший брат, ранее судимый, вовлек в преступную деятельность своего младшего брата. При задержании у них был изъят обрез гладкоствольного ружья и боеприпасы к нему.