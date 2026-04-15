Почти тонна всего за 10 дней: в МВД заявили о раскрытии «семейных схем» и задержаниях в Алматы и области

Борьба с наркопреступностью в Казахстане: системная работа и жесткие меры
Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов рассказал о системной работе по пресечению каналов поставки и сбыта наркотиков в стране. Эта работа проводится в рамках принципа «Закон и Порядок», который направлен на защиту общества от наркопреступности.
Тревожные тенденции: вовлечение близких родственников
Практика показывает, что все чаще в наркопреступления вовлекаются близкие родственники, формируя так называемые «семейные схемы». В Алматы был задержан автомобиль, в котором два родных брата перевозили синтетические наркотики альфа-PVP общим весом около 1 кг. Старший брат, ранее судимый, вовлек в преступную деятельность своего младшего брата. При задержании у них был изъят обрез гладкоствольного ружья и боеприпасы к нему.
В Алматинской области была ликвидирована фитонарколаборатория, организованная двумя братьями 1996 и 1998 годов рождения. В арендованном доме они выращивали марихуану в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта. Изъято 102 горшка с кустами марихуаны общим весом 61 кг, светодиодные фитолампы, системы вентиляции и другое оборудование.
Также был задержан житель Алматы, который, воспользовавшись доверием своей сестры, работал закладчиком и фасовал наркотики в ее квартире. При задержании у него было изъято более 100 zip-lock пакетов и около 500 г мефедрона.
Результаты работы за 10 дней апреля
Всего за 10 дней апреля из незаконного оборота было изъято около 1 тонны наркотических средств, из них более 800 кг — синтетики. Все фигуранты были водворены в изолятор временного содержания. По указанным фактам проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приоритетное направление деятельности МВД
Куандык Альжанов подчеркнул, что противодействие наркопреступности остается одним из приоритетных направлений деятельности МВД. Любые попытки наладить производство и сбыт наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно. Работа в этом направлении продолжается.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Казахстане было изъято почти три тонны наркотиков.