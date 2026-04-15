За ночь над регионами России уничтожено 85 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Днём ранее ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области.
Также сообщалось, что в Горловке мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше