Минувшая ночь стала самой тёплой в Москве для 15 апреля в XXI веке

Минувшая ночь стала самой тёплой в Москве для 15 апреля в текущем столетии, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На базовой метеостанции ВДНХ минимальное значение составило +8,5 C° — это самая высокая ночная температура в столице с начала года. Синоптик отметил, что аналогичные показатели сохранятся в регионе практически до конца текущей недели.
Специалист добавил, что самой тёплой точкой Подмосковья стали Черусти, где ночной минимум достиг отметки в +10,8 C°. При этом уже в ночь на воскресенье температура местами опустится до 0 C°, а в начале следующей недели возможны заморозки.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что стопроцентных гарантий отсутствия снега в Москве весной дать невозможно.