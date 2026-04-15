Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.
По его словам, вся критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электроэнергией от резервных дизель-генераторов.
«Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены», — написал мэр в своём канале на платформе МAX.
Днём ранее сообщалось, что ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области.
Позже глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил о потере внешнего энергоснабжения на ЗАЭС после обстрела ВСУ высоковольтной линии «Ферросплавная-1».
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.