Иркутские депутаты дали возможность губернатору возглавить правительство

ИРКУТСК, 15 апреля, ФедералПресс. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев получил возможность возглавить региональное правительство. Соответствующие поправки в Устав субъекта Федерации были внесены на сессии заксобрания.

Источник: РИА "Новости"

«Я готов добросовестно исполнять свои обязанности и нести за них полную ответственность. Для меня это очень важно и ответственно. Будем работать сообща с депутатским корпусом, понимая, что в сложные времена нам необходимо вместе решать актуальные для региона вопросы. Правительство сформировано и готово дальше выполнять задачи, которые на него возложены», — прокомментировал Игорь Кобзев.

Нововведения были поддержаны парламентариями единогласно. Согласно им, руководитель региона получил возможность самостоятельно возглавить правительство или учредить должность председателя высшего исполнительного органа государственной власти.

Помимо этого, в рамках сессии Игорь Кобзев выступил с докладом о работе правительства Иркутской области и представил его структуру.

