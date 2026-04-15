Иркутские депутаты дали возможность губернатору возглавить правительство

«Я готов добросовестно исполнять свои обязанности и нести за них полную ответственность. Для меня это очень важно и ответственно. Будем работать сообща с депутатским корпусом, понимая, что в сложные времена нам необходимо вместе решать актуальные для региона вопросы. Правительство сформировано и готово дальше выполнять задачи, которые на него возложены», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Нововведения были поддержаны парламентариями единогласно. Согласно им, руководитель региона получил возможность самостоятельно возглавить правительство или учредить должность председателя высшего исполнительного органа государственной власти.
Помимо этого, в рамках сессии Игорь Кобзев выступил с докладом о работе правительства Иркутской области и представил его структуру.
