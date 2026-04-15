Лавров прокомментировал отказ премьера Венгрии Мадьяра звонить Путину

Об этом глава российского дипломатического ведомства сообщил журналистам по итогам своего визита в Пекин.
Лавров прокомментировал недавние высказывания лидера победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса».
Министр подчеркнул, что Москва никогда не уклоняется от диалога и всегда готова к конструктивному взаимодействию. По его словам, российское руководство неоднократно доказывало это конкретными делами.
«Если господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, Россия пока не делает прогнозов относительно изменений в отношениях с Венгрией после избрания Мадьяра.
Также сообщалось, что у президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с новым венгерским лидером.