Лавров прокомментировал отказ премьера Венгрии Мадьяра звонить Путину

Решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от телефонных звонков президенту России Владимиру Путину является его личным правом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: AP 2024

Об этом глава российского дипломатического ведомства сообщил журналистам по итогам своего визита в Пекин.

Лавров прокомментировал недавние высказывания лидера победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса».

Министр подчеркнул, что Москва никогда не уклоняется от диалога и всегда готова к конструктивному взаимодействию. По его словам, российское руководство неоднократно доказывало это конкретными делами.

«Если господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, Россия пока не делает прогнозов относительно изменений в отношениях с Венгрией после избрания Мадьяра.

Также сообщалось, что у президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с новым венгерским лидером.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
