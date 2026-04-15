Представители краевого парламента посетили новую поликлинику в Емельяновском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко и председатель комитета по охране здоровья и социальной политике посетили новую поликлинику в Емельяновском округе.
Она открылась в начале года и обслуживает более 42 тысяч человек, из которых почти 11 тысяч — дети. На строительство поликлиники было направлено более 1 миллиарда рублей, свыше 355 млн рублей — на оснащение современным оборудованием. Поликлинику открыли благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В больнице принимают терапевты, педиатры и узкие специалисты. Особое внимание уделяется женскому здоровью.
«Сейчас в отрасли здравоохранения внимание перемещается из Красноярска — столицы региона — в территории края. Поликлиника в Емельяновской районной больнице — это крупнейший объект первичного звена, построенный в сельской местности. Сегодня мы оценили, насколько она востребована жителями», — отметил председатель профильного комитета Илья Зайцев.
За пять лет в крае построено и реконструировано 16 поликлиник, 45 амбулаторий, появилось 214 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в селах, проведен капитальный ремонт в 107 зданиях медицинских учреждений. В поликлиники поступило около 14 300 единиц техники и оборудования, 813 человек получили выплаты по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
«Наказы, которые мы слышим от людей на различных площадках, в обращениях к депутатам, дают возможность для дальнейшей работы с экспертами, планирования финансовых документов. Ежегодно это наша “настольная книга” при принятии бюджета. Здравоохранение традиционно входит в тройку лидирующих тем, которые волнуют жителей края. Поэтому, несмотря на усилия и достойные результаты в отрасли, надо быть готовым услышать и критику: о дефиците кадров, проблемах профессиональной реализации, организации труда. А главное — понимать, есть ли у людей удовлетворение от медицинской услуги, которую они получают», — подчеркнул Алексей Додатко.