Штурм Константиновки продолжается — российские войска заходят в районы города

Российские подразделения продолжают бои за Константиновку и заходят на территорию микрорайонов Железнодорожный и Шанхай. Об этом сообщают военные Telegram-каналы.
По их данным, бойцы действуют малыми группами и пытаются закрепиться в городской застройке. Основная задача — удержать позиции и расширить контроль над этими участками.
Источники утверждают, что украинские подразделения вытесняются с позиций и не успевают сформировать устойчивую линию обороны.
Ранее сообщалось, что российские силы заняли северную часть промышленной зоны в Константиновке. Также поступала информация о боях в районе цинкового завода и железнодорожного вокзала.
Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в направлении Ильиновки и Новодмитровки. Сообщается и о давлении на позиции украинских сил в районе села Долгая Балка на константиновском направлении.
Читайте также: США готовят новый военный блок с Украиной — Лавров сделал заявление.