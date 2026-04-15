Штурм Константиновки продолжается — российские войска заходят в районы города

Российские подразделения продолжают бои за Константиновку и заходят на территорию микрорайонов Железнодорожный и Шанхай. Об этом сообщают военные Telegram-каналы.

По их данным, бойцы действуют малыми группами и пытаются закрепиться в городской застройке. Основная задача — удержать позиции и расширить контроль над этими участками.

Источники утверждают, что украинские подразделения вытесняются с позиций и не успевают сформировать устойчивую линию обороны.

Ранее сообщалось, что российские силы заняли северную часть промышленной зоны в Константиновке. Также поступала информация о боях в районе цинкового завода и железнодорожного вокзала.

Кроме того, отмечается продвижение российских подразделений в направлении Ильиновки и Новодмитровки. Сообщается и о давлении на позиции украинских сил в районе села Долгая Балка на константиновском направлении.

Читайте также: США готовят новый военный блок с Украиной — Лавров сделал заявление.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше