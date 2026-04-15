85 дронов сбили за ночь — ПВО отразила атаки ВСУ в регионах России

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались с 20:00 мск 14 апреля до 7:00 мск 15 апреля. Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

На фоне воздушной угрозы Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Бугульмы, Нижнекамска и Чебоксар. Меры объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что с 8:00 до 20:00 мск 14 апреля средства ПВО уничтожили 11 беспилотников. В ночь на 14 апреля было сбито еще 97 дронов. Тогда атака привела к жертвам — в Ельце Липецкой области погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

Параллельно военные сообщают о применении новых средств борьбы с беспилотниками. В частности, дроны-перехватчики «Ёлка» используются для поражения целей в воздухе.

По информации военнослужащих группировки «Север», такие аппараты показывают высокую эффективность. Боец с позывным «Кощей» заявил, что применил более десяти дронов, все они поразили цели.

Он также сообщил, что за четыре дня с помощью этих средств уничтожены девять FPV-дронов и три беспилотника на оптоволоконном управлении.

