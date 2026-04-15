Лавров: в Киеве лепят «новый НАТО» ради противостояния с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И в Пекине заявил, что администрация Трампа сохраняет и расширяет антироссийские санкции, а также продвигает создание нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. Глава российской дипломатии также предупредил о быстрой милитаризации Евросоюза.
«То, что США хотят таким образом переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении, они этого не скрывают. Вот в этих интересах они и пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания военного антироссийского, заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Лавров отметил, что отношения РФ и США сейчас уже не заморожены, как было при Байдене, однако Вашингтон продолжает давление. Отдельно министр затронул ситуацию вокруг Ирана: по его словам, администрация Трампа планировала в отношении Тегерана те же действия, что против Венесуэлы — с попыткой контроля над нефтью. При этом Россия продолжит помогать Кубе с поставками нефти.
Глава МИД РФ также заявил, что Москва примет любое решение по иранскому обогащенному урану, которое устроит сам Иран. Арабские государства Персидского залива, по словам Лаврова, понимают: Тегеран не пошел бы на перекрытие Ормузского пролива без агрессии со стороны США. Евросоюз же, как подчеркнул министр, сыграл «самую вредную роль», провернув «позорную аферу» с якобы восстановлением санкций ООН против Ирана.
Переговоры Лаврова с Ван И прошли на фоне усиления координации Москвы и Пекина по глобальной безопасности. Визит российского министра в Китай, завершившийся 15 апреля, подтвердил совпадение позиций двух стран по недопустимости односторонних санкций и попыток переформатировать международные блоки в обход Совета Безопасности ООН.