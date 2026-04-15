Война США с Ираном грозит глобальным кризисом — МВФ оценил последствия для мира

Американо-израильская военная операция против Ирана может привести к масштабному энергетическому кризису. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша, представив доклад о перспективах мировой экономики.
По его словам, ключевой риск связан с возможным закрытием Ормузского пролива и повреждением инфраструктуры в регионе, который играет центральную роль в поставках углеводородов.
Гуринша отметил, что мировая экономика уже сталкивается с новым серьезным вызовом. Он подчеркнул необходимость сохранения международного сотрудничества и указал, что при прекращении боевых действий и восстановлении судоходства через пролив последствия могут быть ограничены.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня.
11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Делегацию Ирана возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Соглашение о долгосрочном урегулировании достигнуто не было.
Позднее США заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана с 13 апреля.
Читайте также: США предложили Ирану «большую сделку» — речь о нормализации отношений www.mk.ru/politics/2026/04/15/ssha-predlozhili-iranu-bolshuyu-sdelku-rech-o-normalizacii-otnosheniy.html