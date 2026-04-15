Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Война США с Ираном грозит глобальным кризисом — МВФ оценил последствия для мира

Американо-израильская военная операция против Ирана может привести к масштабному энергетическому кризису.

Американо-израильская военная операция против Ирана может привести к масштабному энергетическому кризису. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша, представив доклад о перспективах мировой экономики.

По его словам, ключевой риск связан с возможным закрытием Ормузского пролива и повреждением инфраструктуры в регионе, который играет центральную роль в поставках углеводородов.

Гуринша отметил, что мировая экономика уже сталкивается с новым серьезным вызовом. Он подчеркнул необходимость сохранения международного сотрудничества и указал, что при прекращении боевых действий и восстановлении судоходства через пролив последствия могут быть ограничены.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня.

11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Делегацию Ирана возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Соглашение о долгосрочном урегулировании достигнуто не было.

Позднее США заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

