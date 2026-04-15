Си Цзиньпин призвал укрепить ООН — Россия и Китай усилят координацию

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости совместной работы Китая и России по укреплению роли ООН и развитию многостороннего сотрудничества. Об этом он сказал на встрече в Пекине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает агентство Xinhua.

По словам китайского лидера, стороны должны координировать действия на международной арене и поддерживать формирование более сбалансированного мирового порядка.

Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества в рамках международных объединений, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. Он подчеркнул необходимость совместных усилий по повышению эффективности глобальных институтов.

Также глава КНР указал на значимость стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. По его словам, страны должны укреплять взаимное доверие и развивать сотрудничество с учетом взаимных интересов.

Отдельно он отметил потенциал двусторонних отношений, включая географическую близость и экономическую взаимодополняемость, которые позволяют расширять партнерство и повышать устойчивость развития.

Читайте также: Лавров: в Киеве лепят «новый НАТО» ради противостояния с Китаем.

