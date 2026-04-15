ВСУ отступили из Волчанских Хуторов — сообщают о продвижении российских войск

Российские подразделения ведут бои в Харьковской области и, по данным военных Telegram-каналов, вынудили украинские силы отступить с позиций в селе Волчанские Хутора.
Сообщается, что подразделения ВСУ отошли в восточную часть населенного пункта под давлением. Также источники утверждают, что российские силы оттеснили противника от границы на участке Зыбино — Охримовка.
По информации Telegram-канала, связанного с группировкой «Север», за сутки отмечено продвижение на нескольких участках в районе Волчанска.
Кроме того, сообщается о применении тяжелых огнеметных систем по позициям украинских подразделений в районе Волчанских Хуторов.
Отдельно утверждается о потерях среди личного состава одного из разведывательных подразделений ВСУ.
Читайте также: 85 дронов сбили за ночь — ПВО отразила атаки ВСУ в регионах России.