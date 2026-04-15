Пентагон увеличит затраты на создание беспилотников в 242 раза

Пентагону предложили увеличить бюджет секретной группы DAWG в 242 раза — с $225 миллионов до $54,6 миллиарда к 2027 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Почти вся сумма ($53,6 млрд) пойдёт вне обычного бюджетного процесса. Такой шаг кардинально ускорит развёртывание беспилотных и автономных боевых систем. В целом оборонные НИОКР США вырастут на 63%, и новая группа «съест» 41% этого прироста.

Ранее сообщалось, что Пентагон запросил на 2027 год в 3,5 раза больше средств на закупку высокоточных ракет PrSM. Первое боевое применение состоялось месяцем ранее в Иране. Новые снаряды превосходят ATACMS по дальности и точности.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше