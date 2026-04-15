Пентагон увеличит затраты на создание беспилотников в 242 раза

Ранее сообщалось, что Пентагон запросил на 2027 год в 3,5 раза больше средств на закупку высокоточных ракет PrSM. Первое боевое применение состоялось месяцем ранее в Иране. Новые снаряды превосходят ATACMS по дальности и точности.