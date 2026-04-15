Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны укреплять взаимодействие

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепления стратегического взаимодействия Москвы и Пекина для выведения отношений на новый уровень, передает корреспондент РБК. По словам лидера Китая, стороны должны активизировать сотрудничество и твердо поддерживать принципы многосторонности.
Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Си Цзиньпин также попросил Лаврова передать искренние приветствия президенту Владимиру Путину, отметив, что в этом году отмечается 30-летие установления стратегической координации партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией.
Глава российского МИДа прибыл в Китай с официальным визитом 14 апреля. В тот же день он провел переговоры с китайским коллегой Ван И.
