В МИДе сообщили о россиянке, пострадавшей при ударах по ОАЭ

«По сообщению посольства России в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ россиянка, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью», — сказал он.
Климов уточнил, что «ее состояние опасений не вызывает», а также добавил, что официальной информации о других пострадавших гражданах России не поступало.
4 апреля Минобороны ОАЭ сообщило, что количество пострадавших в результате иранских ракетно-дронных атак возросло до 217 человек. Отмечалось, что среди них есть россияне, однако их количество не уточняли.
Позднее в российском посольстве сообщили, что пострадавшая — гражданка России, проживающая в ОАЭ. В медучреждении она получила необходимую помощь и была отпущена домой в тот же день.
