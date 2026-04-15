В МИДе сообщили о россиянке, пострадавшей при ударах по ОАЭ

Источник: РБК

В ходе конфликта на Ближнем Востоке одна россиянка пострадала в ОАЭ, ее состояние стабильно, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, передает ТАСС.

«По сообщению посольства России в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала проживающая в ОАЭ россиянка, которая самостоятельно обратилась за медицинской помощью», — сказал он.

Климов уточнил, что «ее состояние опасений не вызывает», а также добавил, что официальной информации о других пострадавших гражданах России не поступало.

4 апреля Минобороны ОАЭ сообщило, что количество пострадавших в результате иранских ракетно-дронных атак возросло до 217 человек. Отмечалось, что среди них есть россияне, однако их количество не уточняли.

Позднее в российском посольстве сообщили, что пострадавшая — гражданка России, проживающая в ОАЭ. В медучреждении она получила необходимую помощь и была отпущена домой в тот же день.

