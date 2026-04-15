Ограничения на полеты введены еще в четырех российских аэропортах

Источник: РБК

Полеты приостановили в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар, сообщила Росавиация.

Ранее введенные ограничения в Саратове были сняты.

Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения на фоне атак беспилотников.

На момент публикации полеты приостановлены в семи городах страны — до этого Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Пензы, Ульяновска и Самары, они продолжают действовать до сих пор.

