Ограничения на полеты введены еще в четырех российских аэропортах

Полеты приостановили в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Чебоксар, сообщила Росавиация.
Ранее введенные ограничения в Саратове были сняты.
Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения на фоне атак беспилотников.
На момент публикации полеты приостановлены в семи городах страны — до этого Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Пензы, Ульяновска и Самары, они продолжают действовать до сих пор.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.
