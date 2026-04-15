Израиль и Ливан оценили переговоры в США как успешные и продуктивные

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав сообщил о сотнях раненых и убитых в результате атаки.