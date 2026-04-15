Израиль и Ливан оценили переговоры в США как успешные и продуктивные

В беседе с журналистами Лейтер заявил, что обе стороны пришли к согласию, что между странами должна быть «четко обозначенная граница». Он добавил, что переговоры продолжатся в течение нескольких недель.
Посол Ливана Нада Хамаде Моавад в свою очередь поблагодарила американцев за «прием и содействие в проведении дискуссий», которые, по ее словам, были «продуктивными». В своем заявлении она сообщила, что призвала израильскую сторону к прекращению огня, которое позволило бы перемещенным лицам вернуться в свои дома, а также указала на серьезный гуманитарный кризис в Ливане.
Госдепартамент США заявил, что эта встреча стала первым «крупным взаимодействием на высоком уровне» между Израилем и Ливаном с 1993 года. Пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт написал в заявлении, что итоги этой «исторической встречи» были «плодотворными» и что все стороны «согласились начать прямые переговоры в удобное для обеих сторон время и в удобном месте».
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав сообщил о сотнях раненых и убитых в результате атаки.
После этого, как сообщали источники NBC News из администрации президента, Трамп в телефонном разговоре попросил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху сократить удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном.
9 апреля Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном. Он пояснил, что переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между двумя странами.
