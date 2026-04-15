США заявили о полной блокаде Ормузского пролива

В Иране американскую блокаду Ормузского пролива назвали обреченной на провал. Против нее выступили отдельные государства, в том числе Россия, Китай и Великобритания, а также компании, такие, как TotalEnergies. The Wall Street Journal также писала, что Саудовская Аравия и другие ближневосточные экспортеры нефти давят на США для деблокады ими Ормузского пролива, поскольку опасаются, что Иран силами союзников-хуситов закроет и Баб-эль-Мандебский пролив.