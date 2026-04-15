Си Цзиньпин призвал усилить связи с РФ перед лицом невиданных за век перемен

По словам Си Цзиньпина, Россия и Китай должны укреплять авторитет и жизнеспособность ООН. Он добавил, что странам важно тесно координировать и сотрудничать в рамках таких организаций, как ШОС, БРИКС и другие. Также председатель КНР подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином уже находятся на высоком уровне и приносят ощутимые результаты во многих сферах. По его мнению, дальнейшее развитие возможно при сохранении взаимного доверия, поддержки и стратегической устойчивости двух стран.