Атака ВСУ привела к отключению света в Энергодаре

Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, обесточен из-за атаки ВСУ, сообщил его мэр Максим Пухов.

Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, обесточен из-за атаки ВСУ, сообщил его мэр Максим Пухов.

По словам городского главы, энергетики работают в круглосуточном режиме, критическая инфраструктура и соцобъекты обеспечиваются электричеством от резервных дизель-генераторов.

«Запасов топлива достаточно. Поставки обеспечены», — добавил он.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил об ударе ВСУ по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона, произошло отключение электроснабжения.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России. В сентябре 2022 года из соображений безопасности работа всех ее реакторов была приостановлена. Сейчас АЭС обслуживается двумя резервными линиями, что обеспечивает энергией саму станцию и прилегающие территории.

