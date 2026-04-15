Лавров заявил о готовности России восполнить дефицит ресурсов в Китае

Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китаю и другим заинтересованным странам, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает корреспондент РБК.
«Россия может, безусловно, восполнить недостаток ресурсов, который возник и у КНР, и у других стран, которые заинтересованы с нами работать на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности России помочь Китаю энергоресурсами на фоне блокады Ормузского пролива.
Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. Он сразу провел переговоры с главой МИД Китая Ван И. На следующий день он встретился с Си Цзиньпинем в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.
В протокольной части встречи с Ван И российский министр заявил, что западные страны пытаются сдерживать Россию и Китай, создавая различные блоки на евразийском пространстве. Он упомянул в этом контексте ситуацию вокруг Украины, Тайваня и Южно-Китайского моря.
Ранее Bloomberg сообщал, что китайские власти разрешили государственным НПЗ использовать коммерческие запасы нефти для стабилизации поставок на внутреннем рынке на фоне кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.
