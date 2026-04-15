Санкции США против российской нефти возобновились

Источник: РБК

Санкции США против российской нефти возобновились после истечения срока лицензии, выданной на месяц в марте. Об этом сообщило Politico.

13 марта американский Минфин временно вывел из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда к 12 числу. Из документа следовало, что разрешение будет действовать до 11 апреля.

Politico отметило, что 11 апреля не было ясно, будут ли США продлевать действие лицензии. Лидер демократической партии в сенате Чак Шумер, а также старшие демократы в комитетах по международным и банковским делам Джинн Шахин и Элизабет Уоррен призывали администрацию президента Штатов Дональда Трампа не делать этого. По их словам, послабление санкций позволило России и ее «пособникам» заработать более €4 млрд.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше