Лавров: Россия заблокировала резолюцию СБ ООН, так как та не отражает реальность

Россия и Китай не поддержали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, поскольку она содержала критику Ирана и не отражала причин конфликта. Об этом в среду, 15 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что документ игнорировал предшествующие события, а подобный подход, по его словам, используется Западом, когда первопричины считаются неудобными. Москва и Пекин сочли, что такая позиция искажает реальность.

Лавров добавил, что принятие резолюции могло бы подтолкнуть Иран к отказу от переговоров, что привело бы к дальнейшей эскалации конфликта. По его словам, это также могло создать впечатление одобрения действий сторон, начавших противостояние.

— Ни нам, ни Китаю это не нужно, это подрывает авторитет Совета Безопасности (ООН). Мы настаиваем на том, чтобы переговоры продолжились и были достигнуты договоренности об открытии Ормузского пролива. Это бы помогло и избежать повторения аналогичного сценария в Баб-эль-Мандебском проливе, — цитирует российского министра РБК.

Американские СМИ сообщили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли более 20 коммерческих судов. Среди судов, пересекших ключевой пролив, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него.

