Ночная атака РФ прорвала украинскую ПВО — поражены десятки целей

Минувшей ночью по территории Украины нанесён масштабный комбинированный удар с применением беспилотников и ракет. Об этом сообщают Минобороны РФ и украинские власти.
По данным украинской стороны, использовались четыре управляемые авиационные ракеты и около 129 ударных беспилотников. Также, по сообщениям украинских СМИ, применялись баллистические ракеты «Искандер-М» и ударные дроны. Основные удары пришлись на южные и центральные регионы, пуски велись с нескольких направлений, включая акваторию Чёрного моря.
Системы ПВО, как утверждается, перехватили большую часть целей — сбито более 100 беспилотников и одна ракета. При этом часть летательных аппаратов достигла целей, что привело к разрушениям и возгораниям.
В Одесской области после прилётов беспилотников возникли пожары на территории портовой инфраструктуры. В районе Измаила повреждены причалы и гражданское судно.
Сообщается, что удар пришёлся и по промышленной зоне Сум, где после взрывов начался пожар. О возгораниях сообщают местные источники.
Взрывы фиксировались в Киевской, Харьковской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Днепропетровске и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
В Днепре, по предварительным данным, погибли пять человек, десятки получили ранения. В Черкассах сообщается о гибели ребёнка и пострадавших.
В Херсоне, по информации местных властей, повреждена больница. В ряде регионов зафиксированы перебои с электроснабжением.
Минобороны РФ заявило, что удары наносились по военным объектам с использованием высокоточного оружия большой дальности и беспилотников. Ведомство утверждает, что поражены цели, связанные с военно-промышленным комплексом, аэродромной сетью и логистикой ВСУ.
Украинская сторона сообщает о попаданиях по гражданской инфраструктуре.
