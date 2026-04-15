Временные ограничения на полеты ввели в двух российских аэропортах

В аэропортах Оренбурга и Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения.
Также полеты ночью приостанавливали в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Впоследствии ограничения сняли в аэропортах Пензы и Саратова.
Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения на фоне атак беспилотников. На момент публикации полеты приостановлены в восьми городах страны.
