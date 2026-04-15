Лавров заявил, что развязать «кризисный узел» на Ближнем Востоке сложно

«Кризисный узел» на Ближнем Востоке будет очень непросто развязать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Его слова передает корреспондент РБК.
По его словам, едва ли попытки его разрубить, которые предпринимаются сейчас, будут иметь успех.
«Ближний Восток и зона Персидского залива, где сейчас происходят наиболее интересующие всех события, — это очевидный кризисный узел, который очень непросто будет развязать. И то, что сейчас пытаются его просто разрубить, думаю, это едва приведет к результату», — сказал Лавров.
Вместе с этим он добавил, что проблемы Палестины, Газы и Западного берега реки Иордан «не должны оставаться в тени и отодвигаться на задний план».
Напряженная обстановка на Ближнем Востоке требует усиления мер безопасности российских дипломатических учреждений в странах региона, заявили ранее в посольстве России в Турции. В диппредставительстве отметили, что ситуация в регионе остается крайне сложной. Периодически происходит резкое обострение — как это было в секторе Газа, Ливане и зоне Персидского залива.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что таким образом Вашингтон предотвратил ядерную, а впоследствии и Третью мировую войну. По его словам, если бы США не атаковали Иран, то в течение месяца у страны появилось бы ядерное оружие, которым она ударила бы по Израилю и другим странам Ближнего Востока.
В ночь на 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели. Иран тогда заявил, что США согласились с десятком требований Тегерана. Президент США называл их рабочей основой для переговоров.
