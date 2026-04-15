Белый дом заявил о более 100 пустых танкерах, идущих за нефтью в США

По данным администрации США, речь идет о 103 судах, из которых 54 — крупнотоннажные танкеры. Каждый из них способен перевозить около 2 млн баррелей нефти.

Источник: РБК

Более 100 пустых нефтяных танкеров направляется в американские порты для загрузки нефти, сообщили в Белом доме, передает CBS News.

По данным администрации, речь идет о 103 судах, из которых 54 — крупнотоннажные танкеры класса VLCC и каждый способен перевозить около 2 млн баррелей нефти.

В Белом доме уточнили, что среди них находятся 20 пустых танкеров под европейскими и 20 — под азиатскими флагами, которые ранее разгрузились в других регионах.

В американской администрации подчеркнули, что США, демонстрируя рекордные объемы добычи, «обеспечивают критически важную поддержку миру» на фоне глобального энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что к американским портам направляется «огромное количество» пустых танкеров за «сладчайшей» нефтью. «У нас больше нефти, чем у двух крупнейших нефтяных экономик вместе взятых, и более высокого качества. Мы ждем вас», — написал он.

США остаются крупнейшим производителем нефти в мире. До начала конфликта на Ближнем Востоке добыча составляла около 13 млн баррелей в сутки, следует из данных Управления энергетической информации США (EIA). При этом страна экспортирует около 11 млн баррелей нефти в день и импортирует около 8 млн, оставаясь чистым экспортером.

В середине марта Reuters со ссылкой на экспертов писал, что Соединенные Штаты увеличили поставки своей нефти West Texas Intermediate (WTI) в Европу на фоне подорожания эталонной марки Brent из-за войны на Ближнем Востоке.

После начала военной операции на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировой нефти, упало в 30 раз, сообщал Sky News. С начала кризиса цена марки Brent выросла на 10%.

