Белый дом заявил о более 100 пустых танкерах, идущих за нефтью в США

США остаются крупнейшим производителем нефти в мире. До начала конфликта на Ближнем Востоке добыча составляла около 13 млн баррелей в сутки, следует из данных Управления энергетической информации США (EIA). При этом страна экспортирует около 11 млн баррелей нефти в день и импортирует около 8 млн, оставаясь чистым экспортером.