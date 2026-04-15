Белый дом заявил о более 100 пустых танкерах, идущих за нефтью в США

Более 100 пустых нефтяных танкеров направляется в американские порты для загрузки нефти, сообщили в Белом доме, передает CBS News.
По данным администрации, речь идет о 103 судах, из которых 54 — крупнотоннажные танкеры класса VLCC и каждый способен перевозить около 2 млн баррелей нефти.
В Белом доме уточнили, что среди них находятся 20 пустых танкеров под европейскими и 20 — под азиатскими флагами, которые ранее разгрузились в других регионах.
Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что к американским портам направляется «огромное количество» пустых танкеров за «сладчайшей» нефтью. «У нас больше нефти, чем у двух крупнейших нефтяных экономик вместе взятых, и более высокого качества. Мы ждем вас», — написал он.
США остаются крупнейшим производителем нефти в мире. До начала конфликта на Ближнем Востоке добыча составляла около 13 млн баррелей в сутки, следует из данных Управления энергетической информации США (EIA). При этом страна экспортирует около 11 млн баррелей нефти в день и импортирует около 8 млн, оставаясь чистым экспортером.
В середине марта Reuters со ссылкой на экспертов писал, что Соединенные Штаты увеличили поставки своей нефти West Texas Intermediate (WTI) в Европу на фоне подорожания эталонной марки Brent из-за войны на Ближнем Востоке.
После начала военной операции на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировой нефти, упало в 30 раз, сообщал Sky News. С начала кризиса цена марки Brent выросла на 10%.
