Генконсул заявил о завершении эвакуации россиян с АЭС «Бушер»

Россия завершила эвакуацию специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер», сообщил генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов, передает «РИА Новости».
«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС “Бушер”, — сказал он.
Жильцов также выразил уверенность в том, что строительство атомной электростанции будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе.
Финальная волна ротации началась утром 13 апреля. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что АЭС покидают 108 сотрудников, остаются на объекте 20 человек.
Эвакуация российских специалистов с АЭС началась после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Всего район расположения АЭС «Бушер» подвергался атакам четыре раза: 17 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. Как сообщала Организация по атомной энергии Ирана, в начале апреля снаряд попал в ограждение АЭС, погиб один человек.
АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено при участии «Росатома» спустя 20 лет после длительной консервации.
В сентябре 2011 года первый энергоблок был впервые подключен к сети и в июне 2013 года введен в промышленную эксплуатацию. Ведется строительство второго, и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
