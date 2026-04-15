Генконсул заявил о завершении эвакуации россиян с АЭС «Бушер»

Эвакуация российских специалистов с АЭС началась после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Всего район расположения АЭС «Бушер» подвергался атакам четыре раза: 17 марта, 24 марта, 27 марта и 4 апреля. Как сообщала Организация по атомной энергии Ирана, в начале апреля снаряд попал в ограждение АЭС, погиб один человек.