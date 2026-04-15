Захарова назвала отношения НАТО и США травматичными

«Феномен в чем? В том, что все члены НАТО платят США, чтобы те их защищали, правда, не говоря от кого, но намекая на восточного соседа — Россию… Но при этом сами США угрожают, что отнимут Гренландию. Тогда, простите, от кого защищать, если они внутри занимаются такими вещами? Самое удивительное и что поражает до глубины души, что, собрав со всех эти 5% (на оборону — ред.), США на них (НАТО — ред.) обиделись потому, что они не поддержали в Ормузском проливе. Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.