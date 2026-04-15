Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ узнал о срочном требовании Зеленского к Мерцу на фоне ухода Орбана

В Киеве считают Берлин ключевым игроком, способным обеспечить разблокировку помощи ЕС, пишет BZ. Пакет последние месяцы блокировал Виктор Орбан, который уйдет с поста премьера Венгрии из-за проигрыша его партии на выборах.

Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца как можно быстрее предоставить Киеву европомощь на сумму €90 млрд, передает Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, Берлин рассматривается Киевом как ключевой игрок, способный обеспечить принятие решения в ЕС. Мерц ранее выражал оптимизм, что блокировка помощи может быть снята после смены власти в Венгрии.

Украина добивается доступа к средствам, из которых около €60 млрд планируется направить на финансирование ВСУ в 2026—2027 годах. Пакет помощи в течение нескольких месяцев блокировал бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. После его поражения на выборах и победы Петера Мадьяра в Киеве рассчитывают на ускорение решения.

Визит украинского лидера до последнего держался в секрете, говорится в статье. Зеленский прилетел в столицу Германии в сопровождении министров и провел в немецкой столице около двух часов, включая переговоры и совместную пресс-конференцию.

Кроме того, в Берлине также прошли первые за более чем 20 лет германо-украинские межправительственные консультации. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус провел встречу с украинским коллегой Михаилом Федоровым. Помимо финансовой помощи стороны обсудили военное сотрудничество, в том числе создание совместных систем ПВО, а также восстановление Украины и возвращение беженцев.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Кипр, который занял пост председателя Евросовета, планирует как можно скорее поднять вопрос о выделении Украине кредита в размере €90 млрд на встрече послов стран — участников объединения. После победы венгерской партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром в Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к инициативе.

Выделение займа блокировал уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан. Изначально он одобрил этот кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС, однако позже изменил свое решение на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба».

Согласно предложению Еврокомиссии, планировалось до 31 декабря 2026 года предоставить Украине €45 млрд из €90 млрд, оставшаяся же часть пакета рассчитана на 2027-й.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

