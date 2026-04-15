BZ узнал о срочном требовании Зеленского к Мерцу на фоне ухода Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца как можно быстрее предоставить Киеву европомощь на сумму €90 млрд, передает Berliner Zeitung (BZ).
По данным издания, Берлин рассматривается Киевом как ключевой игрок, способный обеспечить принятие решения в ЕС. Мерц ранее выражал оптимизм, что блокировка помощи может быть снята после смены власти в Венгрии.
Украина добивается доступа к средствам, из которых около €60 млрд планируется направить на финансирование ВСУ в 2026—2027 годах. Пакет помощи в течение нескольких месяцев блокировал бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. После его поражения на выборах и победы Петера Мадьяра в Киеве рассчитывают на ускорение решения.
Визит украинского лидера до последнего держался в секрете, говорится в статье. Зеленский прилетел в столицу Германии в сопровождении министров и провел в немецкой столице около двух часов, включая переговоры и совместную пресс-конференцию.
Кроме того, в Берлине также прошли первые за более чем 20 лет германо-украинские межправительственные консультации. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус провел встречу с украинским коллегой Михаилом Федоровым. Помимо финансовой помощи стороны обсудили военное сотрудничество, в том числе создание совместных систем ПВО, а также восстановление Украины и возвращение беженцев.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник писал, что Кипр, который занял пост председателя Евросовета, планирует как можно скорее поднять вопрос о выделении Украине кредита в размере €90 млрд на встрече послов стран — участников объединения. После победы венгерской партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром в Брюсселе ожидают, что Венгрия быстро присоединится к инициативе.
Выделение займа блокировал уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан. Изначально он одобрил этот кредит в декабре вместе с другими лидерами ЕС, однако позже изменил свое решение на фоне прекращения поставок нефти через нефтепровод «Дружба».
Согласно предложению Еврокомиссии, планировалось до 31 декабря 2026 года предоставить Украине €45 млрд из €90 млрд, оставшаяся же часть пакета рассчитана на 2027-й.
