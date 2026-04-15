BZ узнал о срочном требовании Зеленского к Мерцу на фоне ухода Орбана

Кроме того, в Берлине также прошли первые за более чем 20 лет германо-украинские межправительственные консультации. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус провел встречу с украинским коллегой Михаилом Федоровым. Помимо финансовой помощи стороны обсудили военное сотрудничество, в том числе создание совместных систем ПВО, а также восстановление Украины и возвращение беженцев.