В Китае началась встреча Лаврова и Си Цзиньпина

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. Ранее он уже провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Источник: РБК

Китайский лидер Си Цзиньпин начал переговоры с находящимся с визитом в Пекине главой российского МИДа Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК. Встреча проходит в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В тот же день он провел переговоры с китайским коллегой Ван И. В протокольной части встречи российский министр заявил, что западные страны пытаются сдерживать Россию и Китай, создавая разные блоки на евразийском пространстве. Он упомянул в этом контексте ситуацию вокруг Украины, Тайваня и Южно-Китайского моря.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящие контакты лидеров двух стран. Лавров, в частности, отметил, что благодаря взаимодействию лидеров отношения между Россией и КНР демонстрируют устойчивость к потрясениям, которые «охватили современный мир».

«К сожалению, все больше и больше этих противоречий обретает военное измерение. И на этом фоне, конечно же, отношения России и Китая, играющие роль стабилизаторов в международных делах, все больше повышают свое значение для всего остального мира, для мирового большинства», — заявил Лавров.

Ранее в Кремле сообщали, что президент Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026-го. По итогам встречи министры подписали план межмидовских консультаций на текущий год.

В прошлом июле Лавров уже посещал Китай для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и был принят Си Цзиньпином. А в сентябре глава МИД России сопровождал президента Владимира Путина в ходе визита в КНР.

